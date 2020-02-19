Взял в заложники жену и сына: на Дону осудили мужчину, угрожавшего семье расправой



В Ростовской области признали виновным мужчину, удерживавшего в заложниках жену и сына. Приговором суда ему назначили наказание сроком три года и восемь месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.



Происшествие случилось в ноябре 2019 года в Донецке. 33-летний мужчина был пьян. Он стал издеваться над своим маленьким сыном и гражданской супругой, заперев их в доме. Негодяй избивал членов семьи и угрожал им расправой. Для устрашения он размахивал кухонными ножами и другими предметами.



В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статьям «Угроза убийством» и «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетнего, в отношении двух лиц».



По данным СУ СКР по Ростовской области, приговором суда его признали виновным. Мужчине назначили наказание в виде трёх лет и восьми месяцев колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.