В Батайске местному жителю выстрелили в ноги из-за дорогих гаджетов

Фото: Батайское время

В Батайске Ростовской области местному жителю выстрелили в ноги из-за дорогих гаджетов. Об этом сообщает газета "Батайское время".Инцидент произошел вечером 25 апреля на улице Быковского, 7. Александр имеет свой магазин телефонов и другой техники, также занимается продажей онлайн. В тот день мужчина условился встретиться с покупательницей, которая заказала два дорогостоящих телефона на общую сумму 227 тысяч рублей.Александр пришел в назначенные время и место. Однако вместо женщины его ждал мужчина. "Покупатель" вырвал коробку с телефонами и достал травматический пистолет. После чего выстрелил в вверх и потребовал продавца не подходить. Александр настоял на своем, за что и получил пять выстрелов в ноги.Злоумышленник сразу скрылся. Очевидцы помогли батайчанину с окровавленными ногами. Местные жители вызвали «скорую».Пострадавший написал заявление в полицию. Теперь подозреваемого разыскивают правоохранительные органы.