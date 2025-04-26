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В Батайске местному жителю выстрелили в ноги из-за дорогих гаджетов

В Батайске местному жителю выстрелили в ноги из-за дорогих гаджетов
В Батайске Ростовской области местному жителю выстрелили в ноги из-за дорогих гаджетов. Об этом сообщает газета "Батайское время".

Инцидент произошел вечером 25 апреля на улице Быковского, 7. Александр имеет свой магазин телефонов и другой техники, также занимается продажей онлайн. В тот день мужчина условился встретиться с покупательницей, которая заказала два дорогостоящих телефона на общую сумму 227 тысяч рублей.

Александр пришел в назначенные время и место. Однако вместо женщины его ждал мужчина. "Покупатель" вырвал коробку с телефонами и достал травматический пистолет. После чего выстрелил в вверх и потребовал продавца не подходить. Александр настоял на своем, за что и получил пять выстрелов в ноги.

Злоумышленник сразу скрылся. Очевидцы помогли батайчанину с окровавленными ногами. Местные жители вызвали «скорую».

Пострадавший написал заявление в полицию. Теперь подозреваемого разыскивают правоохранительные органы.
Фото: Батайское время
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