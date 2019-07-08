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В Ростове в мужчину выстрелили из травматического оружия

В Ростове в мужчину выстрелили из травматического оружия
В Ростове-на-Дону в мужчину выстрелили из травматического оружия. Инцидент произошел на улице Жмайлова 9 июля около 20 часов.

По предварительным данным, мужчина начал конфликтовать с неизвестными. В ходе ссоры один из них выстрелил в оппонента из травматического оружия. Пострадавший получил ранения. Злоумышленники в свою очередь покинули место преступления.
Позже на Жмайлова приехали полицейские и врачи «скорой помощи». Медики доставили раненого в больницу.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, в настоящее время на месте инцидента работает следственно-оперативная группа.

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