В Ростове в мужчину выстрелили из травматического оружия



В Ростове-на-Дону в мужчину выстрелили из травматического оружия. Инцидент произошел на улице Жмайлова 9 июля около 20 часов.



По предварительным данным, мужчина начал конфликтовать с неизвестными. В ходе ссоры один из них выстрелил в оппонента из травматического оружия. Пострадавший получил ранения. Злоумышленники в свою очередь покинули место преступления.

Позже на Жмайлова приехали полицейские и врачи «скорой помощи». Медики доставили раненого в больницу.



По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, в настоящее время на месте инцидента работает следственно-оперативная группа.