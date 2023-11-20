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В Батайске неизвестный мужчина ограбил пивной магазин

В Батайске неизвестный мужчина ограбил пивной магазин
В Батайске неизвестный ограбил пивной магазин. Инцидент произошел 18 ноября на улице Максима Горького, 702А.

Мужчина зашел в магазин «Жажда» и потребовал продавщицу отдать деньги из сейфа. Женщина испугалась и следовала указаниям грабителя. Всего мужчина смог наживиться на 10 тысяч рублей. После того, как средства оказались в кармане у мужчины, он скрылся.

Продавщица вызвала на место правоохранителей.

- Сейчас его разыскивает полиция,- добавили в МВД России по Ростовской области.
Фото: Rostov.ru
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