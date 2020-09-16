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В Батайске грузовой поезд сошел с рельсов

В Батайске грузовой поезд сошел с рельсов
На станции Батайск поезд с углем сошел с рельсов. ЧП случилось 17 сентября, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Грузовой состав из 74 вагонов подъезжал к станции в Батайске, когда случилось ЧП. По неизвестной причине локомотив и пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов.

- Угрозы окружающей среде и пострадавших в результате ЧП нет, - добавили в ведомстве. - Этот инцидент на движение других поездов не повлиял.

Для устранения последствий происшествия со станций Лихой и Батайск направили восстановительные поезда. Специальная комиссия работает на месте случившегося, чтобы выяснить причины ЧП.

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