В Батайске грузовой поезд сошел с рельсов

На станции Батайск поезд с углем сошел с рельсов. ЧП случилось 17 сентября, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.Грузовой состав из 74 вагонов подъезжал к станции в Батайске, когда случилось ЧП. По неизвестной причине локомотив и пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов.- Угрозы окружающей среде и пострадавших в результате ЧП нет, - добавили в ведомстве. - Этот инцидент на движение других поездов не повлиял.Для устранения последствий происшествия со станций Лихой и Батайск направили восстановительные поезда. Специальная комиссия работает на месте случившегося, чтобы выяснить причины ЧП.