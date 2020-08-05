Вагон грузового состава сошел с рельсов в Ростовской области
В Азове вагон грузового состава сошел с рельсов. Об этом сообщает DonDay.ru, со ссылкой на собственный источник.
Происшествие случилось 7 августа около 16 часов на улице Дружбы. Рабочие железнодорожной станции проводили маневры с грузовыми поездами. Во время этого процесса вагоны перенаправляли в другие составы. Один из них слетел с рельсов прямо на землю возле дороги.
Во время происшествия никто не пострадал, сам вагон не перевернулся. Предварительной причиной инцидента стал износ железнодорожного полотна.
Сейчас на месте работают правоохранительные органы, выясняется, был ли в происшествии состав преступления. Кроме того, устанавливают обстоятельства случившегося.