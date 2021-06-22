В Батайске 14-летний подросток попал под колеса иномарки

В Батайске водитель иномарки сбил подростка. ДТП случилось около 17 часов 23 июня.По предварительной информации, 46-летний автомобилист за рулем «Шкоды Рапид» ехал по улице Ленинградской. В районе дома № 278 на дорогу в неположенном месте выбежал 14-летний мальчик. Из-за декоративных кустов, растущих вдоль проезжей части, водитель не увидел, как он бежал. Мужчина ударил по тормозам, но было уже поздно - он сбил подростка.- В результате ДТП 14-летний мальчик с травмами был госпитализирован, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.