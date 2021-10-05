В Азове водитель ВАЗа насмерть сбил 64-летнего мужчину

В Азове водитель «ВАЗ-2110» насмерть сбил пенсионера. Трагедия произошла 7 октября около 18:30.По предварительной информации, за рулем машины находился 24-летний водитель. Он двигался в сторону поселка Кулешовка по улице Ленина. Неподалеку от дома № 215 на дорогу выбежал мужчина, который был нетрезвым. Он пытался перебежать проезжую часть в неположенном месте и в результате попал под колеса.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, 64-летний пенсионер получил многочисленные травмы и скончался на месте случившегося.