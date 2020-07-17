В августе начнут рассматривать апелляцию осужденного пожизненно маньяка из ЖК «Суворовский»
В Апелляционном военном суде начнут рассматривать жалобу приговоренного к пожизненному заключению маньяка из ЖК «Суворовский». Дело Давида Сарабашяна, осужденного за несколько изнасилований и убийства, поступила в суд в начале июля.
Как сообщает издание DonDay , первое заседание назначено на 10 часов утра 5 августа.
Напомним, Давид Сарабашян был признан виновным в совершении преступлений по статьям: «Покушение на преступление», «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера», «Кража», «Убийство двух и более лиц».
Его признали виновным в том, что он в 2000 году напал на двух женщин 27 и 32 лет. Накинув им на шею ремень, он изнасиловал их, после чего задушил. В ноябре 2001-го и июле 2003 года в Ростове-на-Дону и хуторе Ленинаван он изнасиловал и убил 16-летнюю девушку и 41-летнюю женщину. В марте 2015 года Сарабашян напал на 29-летнюю девушку, но ей удалось сбежать. Последней жертвой стала 25-летняя Маргарита Кузьминова, которую злоумышленник также изнасиловал, а после чего убил.
По совокупности преступлений Южный военный окружной суд признал его виновным, назначив наказание в виде лишения свободы пожизненно в колонии особого режима. Сарабашян посчитал меру слишком суровой.