В аварии с автопоездом и мотоциклом в Батайске погиб пожарный-доброволец
Ночью 29 июня в городе Батайске на улице Энгельса произошло смертельное ДТП. Водитель мотоцикла влетел в припаркованный у обочины автопоезд с тягачом и разбился насмерть. Вместе с ним ехала его супруга. Сейчас она в тяжёлом состоянии в реанимации.
Погибшим оказался 29-летний Денис Журавлёв, сообщает battime.ru. Он был начальником отряда пожарных добровольцев. В свою команду молодой человек приглашал таких же простых и отважных людей, как и он сам. Его знали и уважали во всём Батайске.
Накануне трагедии Денис Журавлёв опубликовал в соцсетях фото своего двухколёсного транспорта. Пожарный-доброволец купил его всего за 9 тысяч рублей, у мотоцикла довольно большой пробег. Поэтому одной из причин ДТП может быть неисправное состояние техники. Возможно, отказали тормоза, и водитель не смог справиться с управлением.
Участок дороги, по которому ехали батайчане, по словам очевидцев, был хорошо освещён. Сотрудники ГИБДД пока не называют причины трагедии.
- Предположительно, водитель не заметил препятствие, - комментируют в ведомстве.
На место аварии приехали две машины реанимации. Медики не смогли спасти водителю жизнь, а пассажирку доставили в реанимацию без сознания.
У семьи Журавлёвых есть ребёнок дошкольного возраста.