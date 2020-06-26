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Водитель мопеда в Батайске врезался в автопоезд: один погиб, один пострадал

Водитель мопеда в Батайске врезался в автопоезд: один погиб, один пострадал
Смертельное ДТП произошло в Батайске Ростовской области. Трагический случай произошёл на улице Энгельса 29 июня примерно в 22:30.

По предварительным данным, 29-летний парень на мопеде влетел в припаркованный у дороге автопоезд. В результате авария водитель двухколёсного транспорта погиб.
- Его 35-летняя супруга получила травмы и была доставлена в больницу, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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