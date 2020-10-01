В аварии на трассе в Ростовской области насмерть разбились два человека

В Ростовской области два человека погибли в ДТП с грузовиком. Трагедия произошла 2 октября на 24-м километре автодороги Шахты - Цимлянск. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.Водитель легковой машины «Хонда Цивик» в попытке обогнать автомобили впереди него выехал на встречную полосу. В это время навстречу ему двигалась «Скания», за рулем которой находился 48-летний мужчина. Водитель «Хонды» поздно заметил грузовик и на всей скорости врезался в него. В результате столкновения у «Скании» поврежден бампер, и вывернуто колесо. Легковушка от сильного удара практически разлетелась на части, а пассажир и 27-летний водитель скончались на месте происшествия.- Водитель легкового транспорта ранее был лишен прав за вождение в нетрезвом состоянии, - прокомментировали в ведомстве.