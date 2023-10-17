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В Аксайском районе водитель легковушки врезался в пассажирский автобус

В Аксайском районе водитель легковушки врезался в пассажирский автобус
В Аксайском районе Ростовской области произошла авария. Водитель легковушки врезался в автобус 16 октября недалеко от хутора Большой Лог.

Около 17:30 водитель автомобиля марки «Хендай Акцент» двигался по дороге Большой Лог - Старочеркасская. Он начал поворачивать налево там, где это было запрещено. Легковушка оказалась на пути у ПАЗа, который ехал прямо на нее. Избежать столкновения не удалось.

По словам очевидцев, у «Хендай» оторвало капот. Несколько пассажиров автобуса получили травмы. Однако в УГИБДД по Ростовской области в списках пострадавших никто не значится. Вероятно, удалось избежать тяжелых травм.
Фото: DonDay.ru.
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