В Аксайском районе водитель легковушки врезался в пассажирский автобус

Фото: DonDay.ru.

В Аксайском районе Ростовской области произошла авария. Водитель легковушки врезался в автобус 16 октября недалеко от хутора Большой Лог.Около 17:30 водитель автомобиля марки «Хендай Акцент» двигался по дороге Большой Лог - Старочеркасская. Он начал поворачивать налево там, где это было запрещено. Легковушка оказалась на пути у ПАЗа, который ехал прямо на нее. Избежать столкновения не удалось.По словам очевидцев, у «Хендай» оторвало капот. Несколько пассажиров автобуса получили травмы. Однако в УГИБДД по Ростовской области в списках пострадавших никто не значится. Вероятно, удалось избежать тяжелых травм.