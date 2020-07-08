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Два человека пострадали в ДТП с участием легковушки в Аксае

Два человека пострадали в ДТП с участием легковушки в Аксае
При ДТП в Аксае с участием легкового авто пострадали два человека. Дорожно-транспортное происшествие случилось около полуночи 10 июля на улице Садовой.

В районе дома № 9 водитель автомобиля «ВАЗ-2115» не справился с управлением. Потерявшая контроль машина съехала с проезжей части и врезалась в дерево. Машину от удара смяло, как консервную банку.

- В результате ЧП травмы получили водитель и пассажир легковушки, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Пострадавшие были доставлены в больницу.

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