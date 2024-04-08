В Ростове в ДТП с двумя легковушками пострадали четыре человека, включая 4-летнего ребенка
По предварительным данным, водитель "Альфа Ромео" двигался в сторону улицы Малиновского. Мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Хендай Акцент" в районе дома № 122. Удар был настолько сильным, что оба автомобиля получили серьезные механические повреждения.
Как сообщает УГИБДД по Ростовской области, результате ДТП пострадали водитель "Альфа Ромео" и "Хендай Акцент", а также четырехлетний мальчик и еще один пассажир последнего автомобиля. Пострадавшие были доставлены в больницу.