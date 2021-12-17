В аэропорту Платов сняли с рейса пьяного москвича

Фото: bryansktoday.ru

В аэропорту Ростова-на-Дону в субботу, 18 декабря, отстранили от полета пьяного москвича. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.На борту самолета, направлявшегося из Ростова в Москву, оказался дебошир. Когда воздушное судно готовилось к взлету, 58-летний мужчина наотрез отказался пристегиваться. Храбрости ему прибавила не одна стопка горячительных напитков. На борт вызвали полицию, а мужчину отстранили от полета.Правоохранители доставили дебошира в дежурную часть. На него составили несколько протоколов об административных правонарушениях по статьям «Неисполнение находящимися на борту воздушного судна законных распоряжений командира воздушного судна», а также «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».