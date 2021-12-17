Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В аэропорту Платов сняли с рейса пьяного москвича

В аэропорту Платов сняли с рейса пьяного москвича

В аэропорту Ростова-на-Дону в субботу, 18 декабря, отстранили от полета пьяного москвича. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

На борту самолета, направлявшегося из Ростова в Москву, оказался дебошир. Когда воздушное судно готовилось к взлету, 58-летний мужчина наотрез отказался пристегиваться. Храбрости ему прибавила не одна стопка горячительных напитков. На борт вызвали полицию, а мужчину отстранили от полета.

Правоохранители доставили дебошира в дежурную часть. На него составили несколько протоколов об административных правонарушениях по статьям «Неисполнение находящимися на борту воздушного судна законных распоряжений командира воздушного судна», а также «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».
Фото: bryansktoday.ru
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.