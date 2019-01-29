В Платове сняли с рейса пьяного пассажира из Свердловской области



Фото: Zvu-74.ru

Житель Свердловской области не смог улететь на родину из ростовского аэропорта Платов.



Во время посадки на рейс Ростов - Екатеринбург 33-летний пассажир устроил дебош. Мужчина был сильно пьян. Экипажу самолёта пришлось вызвать полицию.

- Командир воздушного судна сообщил, что принял решение об отстранении от полёта одного из пассажиров, так как он по внешним признакам находился в состоянии опьянения, выражался нецензурной бранью, на неоднократные требования о прекращении правонарушения не реагировал, - рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.



Правоохранители задержали буйного пассажира и доставили его в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту.



В отношении него составлены административные протоколы за появление в общественных местах в состоянии опьянения и за нарушение общественного порядка. Мужчине грозит штраф или арест на срок до пятнадцати суток.