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В Платове сняли с рейса пьяного пассажира из Свердловской области

В Платове сняли с рейса пьяного пассажира из Свердловской области
Фото: Zvu-74.ru
Житель Свердловской области не смог улететь на родину из ростовского аэропорта Платов.

Во время посадки на рейс Ростов - Екатеринбург 33-летний пассажир устроил дебош. Мужчина был сильно пьян. Экипажу самолёта пришлось вызвать полицию.
- Командир воздушного судна сообщил, что принял решение об отстранении от полёта одного из пассажиров, так как он по внешним признакам находился в состоянии опьянения, выражался нецензурной бранью, на неоднократные требования о прекращении правонарушения не реагировал, - рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Правоохранители задержали буйного пассажира и доставили его в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту.

В отношении него составлены административные протоколы за появление в общественных местах в состоянии опьянения и за нарушение общественного порядка. Мужчине грозит штраф или арест на срок до пятнадцати суток.

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