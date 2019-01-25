В ростовском аэропорту Платов задержали пьяного хулигана



В аэропорту Платов полицейские задержали парня за хулиганство. Буйный пассажир оказался в самолёте Ростов — Санкт-Петербург 28 января.



Командир авиалайнера отстранил от полёта 29-летнего молодого человека, который находился в алкогольном опьянении и отказался сесть на место, указанное в билете. Тогда экипаж вызвал правоохранителей.



- Наряд транспортной полиции доставил хулигана в дежурную часть аэропорта, - сообщили в УТ МВД по СКФО.



В отношении несостоявшегося пассажира составили административные протоколы по статьям о появлении в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения и о невыполнении лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира.



Данные статьи предусматривают наказание в виде штрафа и ареста на срок до 15 суток.