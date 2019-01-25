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В ростовском аэропорту Платов задержали пьяного хулигана

В ростовском аэропорту Платов задержали пьяного хулигана
В аэропорту Платов полицейские задержали парня за хулиганство. Буйный пассажир оказался в самолёте Ростов — Санкт-Петербург 28 января.

Командир авиалайнера отстранил от полёта 29-летнего молодого человека, который находился в алкогольном опьянении и отказался сесть на место, указанное в билете. Тогда экипаж вызвал правоохранителей.

- Наряд транспортной полиции доставил хулигана в дежурную часть аэропорта, - сообщили в УТ МВД по СКФО.

В отношении несостоявшегося пассажира составили административные протоколы по статьям о появлении в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения и о невыполнении лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира.

Данные статьи предусматривают наказание в виде штрафа и ареста на срок до 15 суток.

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