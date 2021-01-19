Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В аэропорту Платов задержали пьяного пассажира

В аэропорту Платов задержали пьяного пассажира
В Ростове пьяного пассажира задержали в аэропорту Платов. Об инциденте стало известно 21 января.

После посадки самолета авиасообщением Москва — Ростов полицейские задержали 30-летнего мужчину. Во время полета житель Нефтеюганска (Нефтеюганский район Ханты-Мансийского автономного округа) распивал спиртное. На замечания пассажиров он не реагировал, поэтому пилот вызвал полицию. Правоохранители задержали нарушителя и доставили его в дежурную часть.

- В отношении мужчины составлены протоколы за распитие алкогольных напитков в общественном месте и невыполнение на борту самолета законных распоряжений командира воздушного судна, - сообщили в УТ МВД России по СКФО.

Нарушителя могут арестовать на срок до 15 суток.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.