В аэропорту Платов задержали пьяного пассажира

В Ростове пьяного пассажира задержали в аэропорту Платов. Об инциденте стало известно 21 января.После посадки самолета авиасообщением Москва — Ростов полицейские задержали 30-летнего мужчину. Во время полета житель Нефтеюганска (Нефтеюганский район Ханты-Мансийского автономного округа) распивал спиртное. На замечания пассажиров он не реагировал, поэтому пилот вызвал полицию. Правоохранители задержали нарушителя и доставили его в дежурную часть.- В отношении мужчины составлены протоколы за распитие алкогольных напитков в общественном месте и невыполнение на борту самолета законных распоряжений командира воздушного судна, - сообщили в УТ МВД России по СКФО.Нарушителя могут арестовать на срок до 15 суток.