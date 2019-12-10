Уроженец Дона попал в массовое ДТП в Волгоградской области



Уроженец донского региона попал в массовое ДТП в Волгоградской области. Происшествие случилось 11 декабря около 20.30 в Краснооктябрьском районе.



По предварительным данным, 46-летний житель Ростовской области ехал на своей «Хонде» и врезался в «Рено Логан». Участником аварии стал еще «ВАЗ-2121».



- В результате случившегося травмы получила 44-летняя женщина из «Рено», - рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области. – Ее доставили в медучреждение.