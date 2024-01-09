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Из-за ветра уровень воды в реке Дон понизится до неблагоприятных отметок

Из-за ветра уровень воды в реке Дон понизится до неблагоприятных отметок
В Ростовской области уровень воды в Дону упадет ниже неблагоприятных отметок. Об этом сообщили в ГО и ЧС Ростова.

В течение дня 9 января в устье Дона на участке Аксай — Азов ожидается уровень воды ниже неблагоприятных отметок. Очевидно, это связано с нагонными явлениями из-за сильного ветра.

Отметим, что снижение уровня воды в реке создает опасность для судов. Возрастает вероятность посадки кораблей на мель, а также нарушения работы водозаборных сооружений. Кроме того, подача воды в домах ростовчан может быть с пониженным давлением.

Также ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях, что может привести к ЧП. Автомобилистам рекомендуется парковать машины только на специальных площадках. Пешеходам стоит держаться подальше от старых аварийных деревьев и проводов.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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