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Ураганный ветер в Ростове валит деревья и рекламные щиты: видео

Ураганный ветер в Ростове валит деревья и рекламные щиты: видео
На улицах Ростова из-за ураганного ветра падают деревья и рекламные щиты. Крыши некоторых домов «хлопают в ладоши». Сейчас в городе бушует ураган с порывами до 20 метров в секунду.

Так, дерево упало на Коммунистическом проспекте. Оно рухнуло прямо на припаркованную «ГАЗель» и перекрыло вход в многоэтажку, благо в этот момент рядом не было людей, и никто не пострадал.

Второй инцидент произошёл на площади Ленина. Тополь повалился сразу на два легковых автомобиля. Здесь тоже обошлось без жертв.

Около 13:30 ветром снесло рекламный щит на пересечении проспекта Стачки и улицы Международной. По словам очевидцев, пешеходы еле успели отбежать. Конструкция упала прямо возле «зебры».

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