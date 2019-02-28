Ураганный ветер в Ростове валит деревья и рекламные щиты: видео



На улицах Ростова из-за ураганного ветра падают деревья и рекламные щиты. Крыши некоторых домов «хлопают в ладоши». Сейчас в городе бушует ураган с порывами до 20 метров в секунду.



Так, дерево упало на Коммунистическом проспекте. Оно рухнуло прямо на припаркованную «ГАЗель» и перекрыло вход в многоэтажку, благо в этот момент рядом не было людей, и никто не пострадал.



Второй инцидент произошёл на площади Ленина. Тополь повалился сразу на два легковых автомобиля. Здесь тоже обошлось без жертв.



Около 13:30 ветром снесло рекламный щит на пересечении проспекта Стачки и улицы Международной. По словам очевидцев, пешеходы еле успели отбежать. Конструкция упала прямо возле «зебры».



