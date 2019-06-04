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Упавшая ветка повредила две машины в Ростове

Упавшая ветка повредила две машины в Ростове
Фото: vk.com/rostovnetip

Два автомобиля получили механические повреждения из-за упавшей ветки в Ростове. Инцидент произошёл на пересечении переулка Семашко и улицы Текучёва днём 6 июня.

Как пишут очевидцы, часть дерева перекрыла проезжую часть. В связи с этим на указанном участке дороги не могут проехать автомобили. К счастью, в момент падения ветки рядом не было прохожих, так что ни один человек не пострадал.

Сейчас остаётся решить вопрос, кто понесёт ответственность за повреждённые авто. Как известно, даже небольшой ремонт машины всего выходит владельцу в копеечку.

Напомним, недавно на Будённовском проспекте рухнуло целое дерево, которое раздавило иномарку.

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