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В центре Ростова упавшее дерево раздавило легковушку

В центре Ростова упавшее дерево раздавило легковушку
Фото: vk.com/rostovnadonu

Иномарка оказалась полностью смята из-за упавшего дерева в центре Ростова-на-Дону. Случай произошёл рано утром 31 мая на Будённовском проспекте.

Фото с места происшествия опубликовали в Сети очевидцы. Судя по снимкам, дерево какое-то время стояло под наклоном, а затем рухнуло под собственной тяжестью. Падая, тополь порвал провода. Ствол упал прямо на припаркованную под ним «Киа Соул». К счастью, в машине никого не было, так что в результате инцидента ни один человек не пострадал.

Крона дерева полностью перегородила пешеходам путь. Сейчас остаётся решить вопрос, понесёт ли кто-то ответственность за случившееся. Ведь автомобиль превратился в смятую консервную банку, и его ремонт обойдётся владельцу в копеечку.

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  1. Аноним

    Сегодня, 09:32

    мне на крышу дерево падало

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