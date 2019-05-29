В центре Ростова упавшее дерево раздавило легковушку



Фото: vk.com/rostovnadonu



Иномарка оказалась полностью смята из-за упавшего дерева в центре Ростова-на-Дону. Случай произошёл рано утром 31 мая на Будённовском проспекте.



Фото с места происшествия опубликовали в Сети очевидцы. Судя по снимкам, дерево какое-то время стояло под наклоном, а затем рухнуло под собственной тяжестью. Падая, тополь порвал провода. Ствол упал прямо на припаркованную под ним «Киа Соул». К счастью, в машине никого не было, так что в результате инцидента ни один человек не пострадал.



Крона дерева полностью перегородила пешеходам путь. Сейчас остаётся решить вопрос, понесёт ли кто-то ответственность за случившееся. Ведь автомобиль превратился в смятую консервную банку, и его ремонт обойдётся владельцу в копеечку.