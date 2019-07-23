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Во дворе многоэтажки в Ростове огромное дерево рухнуло на землю

Во дворе многоэтажки в Ростове огромное дерево рухнуло на землю
В Ростове во дворе жилого здания упало высокое дерево. Случай произошёл возле дома № 68/2 на улице Орбитальной около 15 часов 25 июля.

Очевидцы сообщили, что ствол не выдержал напора ветра и надломился. Дерево накренилось и рухнуло на землю. Рядом с ним были припаркованы две машины, и их владельцам повезло — ветки приземлились буквально в нескольких сантиметрах от авто.

К счастью, в момент происшествия поблизости не было людей. В результате инцидента ни один человек не пострадал.

В участке № 4 «УК Ворошиловский» отказались комментировать данную ситуацию. Известно, что пока никакие работы по уборке дерева не ведутся.

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