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Упавшая ветка акации раздавила иномарку в Ростове-на-Дону

Упавшая ветка акации раздавила иномарку в Ростове-на-Дону
Упавшая ветка акации раздавила иномарку в Ростове-на-Дону. ЧП произошло днем 2 июля на улице Лермонтовской. Последствия происшествия горожане сняли на видео.

На кадрах видно, что ветка акации рухнула на «Киа», повредив лобовое стекло и крышу. Теперь владельцу авто предстоит ремонт транспортного средства.

Если владелец иномарки застраховал автомобиль по КАСКО, то проблем с выплатами по страховке быть не должно. А вот если КАСКО было неполное или оформлена страховка ОСАГО, то здесь помочь страховая компания сможет только в составлении претензии к территориальной управляющей компании.

Автомобилисту предстоит доказывать свою правоту и назначать ряд экспертиз, в том числе дендрологическую.

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