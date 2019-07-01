Упавшая ветка акации раздавила иномарку в Ростове-на-Дону



Упавшая ветка акации раздавила иномарку в Ростове-на-Дону. ЧП произошло днем 2 июля на улице Лермонтовской. Последствия происшествия горожане сняли на видео.



На кадрах видно, что ветка акации рухнула на «Киа», повредив лобовое стекло и крышу. Теперь владельцу авто предстоит ремонт транспортного средства.



Если владелец иномарки застраховал автомобиль по КАСКО, то проблем с выплатами по страховке быть не должно. А вот если КАСКО было неполное или оформлена страховка ОСАГО, то здесь помочь страховая компания сможет только в составлении претензии к территориальной управляющей компании.



Автомобилисту предстоит доказывать свою правоту и назначать ряд экспертиз, в том числе дендрологическую.