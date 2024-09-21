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Умер председатель Ростовского областного отделения Союза кинематографистов России

Умер председатель Ростовского областного отделения Союза кинематографистов России
Умер председатель Ростовского областного отделения Союза кинематографистов России. Драматург Михаил Коломенский скончался 19 сентября на 75-м году жизни.

За свою продолжительную карьеру Михаил Коломенский стал автором десятков сценариев фильмов и сериалов. Среди его проектов: ленты «Гениальная идея», «В Париж!», «Приподнятая целина».

Параллельно Михаил Коломенский писал пьесы и мюзиклы. Известными работами являются «Океан капитана Блада» и «Три старушки вечером». Эти спектакли регулярно ставили на сценах театров Ростова-на-Дону.

С 2015 года сценарист преподавал кинодраматургию в Ростовском-на-Дону филиале ВГИКа.
Фото: Союз кинематографистов РФ
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