Умер председатель Ростовского областного отделения Союза кинематографистов России
Умер председатель Ростовского областного отделения Союза кинематографистов России. Драматург Михаил Коломенский скончался 19 сентября на 75-м году жизни.
За свою продолжительную карьеру Михаил Коломенский стал автором десятков сценариев фильмов и сериалов. Среди его проектов: ленты «Гениальная идея», «В Париж!», «Приподнятая целина».
Параллельно Михаил Коломенский писал пьесы и мюзиклы. Известными работами являются «Океан капитана Блада» и «Три старушки вечером». Эти спектакли регулярно ставили на сценах театров Ростова-на-Дону.
С 2015 года сценарист преподавал кинодраматургию в Ростовском-на-Дону филиале ВГИКа.