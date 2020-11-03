Умер известный сатирик Михаил Жванецкий

Скончался сатирик Михаил Жванецкий, сообщают СМИ со ссылкой на его близких. Он скончался на 87-м году жизни.В начале октября 2020 года артист заявил о прекращении концертной деятельности в связи с потерей трудоспособности.Михаил Жванецкий родился в Одессе. В студенческие годы, учась на инженера-механика подъемно-транспортного оборудования портов, сатирик увлекся самодеятельностью. Он писал монологи и миниатюры, которые потом исполнял в студтеатре «Парнас-2».Во время гастролей в 1963 году артист познакомился с Аркадием Райкиным, который впоследствии взял его произведения в репертуар театра. В 1964 году он же пригласил Михаила на должность заведующего литературной частью в театре. Популярность сатирик обрел после выступлений в Московском театре «Эрмитаж».Михаил Жванецкий участвовал в программе «Простые вещи» с декабря 2000-го по июль 2001 года, а с апреля 2002-го стал постоянным ведущим телепередачи «Дежурный по стране». Михаил Михайлович проработал там до декабря 2019 года.Легендарный сатирик является лауреатом Премии Президента РФ, народным артистом Украины и России, а также членом Российского Еврейского Конгресса. С 2015 года Михаил Жванецкий входит в «белый список» артистов Минкультуры Украины, которые выступают против агрессии, оккупации и аннексии и поддерживают территориальную целостность страны.