На 48-м году жизни умер экс-игрок «СКА Ростов-на-Дону» Михаил Гончаров



Умер бывший игрок футбольного клуба «СКА Ростов-на-Дону». Михаил Гончаров скончался на 48-м году жизни. Спортсмена не стало 14 марта.



В составе «армейцев» Гончаров на позиции защитника выступал с 1999-го по 2000 год. За это время он провёл 38 матчей.



До того как вступить в ряды ростовского СКА, он играл за «Сигнал» и «Динамо» города Изобильный, кисловодский «Асмарал», ставропольский «Динамо», баксанскую «Автозапчасть» и черкесский «Нарт». После армейского клуба Михаил Гончаров четыре года выступал за ростовский «Водник». После этого он закончил футбольную карьеру.



Причины смерти спортсмена пока не известны.