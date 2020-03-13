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На 48-м году жизни умер экс-игрок «СКА Ростов-на-Дону» Михаил Гончаров

На 48-м году жизни умер экс-игрок «СКА Ростов-на-Дону» Михаил Гончаров
Умер бывший игрок футбольного клуба «СКА Ростов-на-Дону». Михаил Гончаров скончался на 48-м году жизни. Спортсмена не стало 14 марта.

В составе «армейцев» Гончаров на позиции защитника выступал с 1999-го по 2000 год. За это время он провёл 38 матчей.

До того как вступить в ряды ростовского СКА, он играл за «Сигнал» и «Динамо» города Изобильный, кисловодский «Асмарал», ставропольский «Динамо», баксанскую «Автозапчасть» и черкесский «Нарт». После армейского клуба Михаил Гончаров четыре года выступал за ростовский «Водник». После этого он закончил футбольную карьеру.

Причины смерти спортсмена пока не известны.

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