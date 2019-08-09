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В Ростове скоропостижно скончался бывший депутат городской думы

В Ростове скоропостижно скончался бывший депутат городской думы
Бывший депутат Ростовской городской Думы Евгений Маевский скоропостижно скончался. Об этом стало известно во время слушаний в гордуме. Депутаты почтили память коллеги минутой молчания.

О смерти Маевского сообщил на своей странице в «Фейсбуке» народный избранник Сергей Смирнов. Известно, что экс-депутат скончался 13 августа. Ему был 51 год.

Евгений Маевский представлял в городской думе 4-го и 5-го созывов Железнодорожный район Ростова. Он был членом постоянной комиссии по торговле, бытовому обслуживанию и малому предпринимательству.

В 1987-1990 годах работал в службах быта Ростова. С 1990 года трудился в ООО «Смена». Прошёл путь от рабочего до директора. Являлся учредителем 10 организаций.

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