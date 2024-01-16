После тяжелой болезни умер депутат городской думы Таганрога Андрей Голобородько

Фото: Соцсети Андрея Голобородько.

После продолжительной болезни умер депутат городской думы Таганрога Андрей Голобородько. Народный избранник ушел из жизни 16 января. Ему было 46 лет.Родом Андрей Голобородько из Красносулинского района. В конце 90-х он окончил Таганрогский государственный педагогический институт (ТГПИ). Позже стал кандидатом филологических наук. Через несколько лет получил доктора политических наук. Долгое время работал в вузах Ростова и Таганрога.Депутатом Голобородько стал в 2019 году, когда был избран в Таганрогскую гордуму VII созыва. Являлся председателем постоянной комиссии городской думы по делам молодежи, образованию, науке и культуре. Голобородько исполнял полномочия на неоплачиваемой основе.