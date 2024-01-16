После тяжелой болезни умер депутат городской думы Таганрога Андрей Голобородько
После продолжительной болезни умер депутат городской думы Таганрога Андрей Голобородько. Народный избранник ушел из жизни 16 января. Ему было 46 лет.
Родом Андрей Голобородько из Красносулинского района. В конце 90-х он окончил Таганрогский государственный педагогический институт (ТГПИ). Позже стал кандидатом филологических наук. Через несколько лет получил доктора политических наук. Долгое время работал в вузах Ростова и Таганрога.
Депутатом Голобородько стал в 2019 году, когда был избран в Таганрогскую гордуму VII созыва. Являлся председателем постоянной комиссии городской думы по делам молодежи, образованию, науке и культуре. Голобородько исполнял полномочия на неоплачиваемой основе.