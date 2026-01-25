Новости
Угрозу применения БПЛА объявили на Дону вечером 25 января

Вечером 25 января в Ростовской области была объявлена беспилотная опасность. Около 19:30 жители региона получили соответствующие уведомления.

Власти рекомендуют населению покинуть открытые участки местности, укрыться в помещениях и держаться подальше от окон во избежание возможных рисков.

Напомним, что минувшей ночью силы ПВО отразили атаку девяти беспилотных летательных аппаратов в небе над Чертковским и Миллеровским районами Ростовской области.
