В Ростовской области объявлена беспилотная опасность утром 17 декабря
Жителям Ростовской области пришли оповещения от РСЧС об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Объявлена беспилотная опасность.
Власти настоятельно рекомендуют населению незамедлительно покинуть открытые пространства и укрыться в помещениях. В зданиях рекомендуется держаться подальше от окон.
Данное предупреждение последовало за ночной атакой беспилотников на территорию региона. Силы ПВО успешно отразили удары вблизи Батайска, Таганрога и Ростова-на-Дону, однако последствия атаки оказались трагическими. В результате происшествия три человека погибли и десять пострадали.