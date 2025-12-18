В Ростовской области объявлена беспилотная опасность утром 17 декабря

Фото: Donday

Жителям Ростовской области пришли оповещения от РСЧС об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Объявлена беспилотная опасность.Власти настоятельно рекомендуют населению незамедлительно покинуть открытые пространства и укрыться в помещениях. В зданиях рекомендуется держаться подальше от окон.Данное предупреждение последовало за ночной атакой беспилотников на территорию региона. Силы ПВО успешно отразили удары вблизи Батайска, Таганрога и Ростова-на-Дону, однако последствия атаки оказались трагическими. В результате происшествия три человека погибли и десять пострадали.