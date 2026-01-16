Новости
Минувшей ночью и утром 16 января ПВО отразило атаку над шестью районами Дона

Минувшей ночью и утром 16 января силы ПВО успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над шестью районами Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своих социальных сетях.

Работа расчетов ПВО началась в 20:30 15 января и продолжалась всю ночь, завершившись только утром 16 января. Целями для перехвата стали дроны, появившиеся над Миллеровским, Морозовским, Милютинским, Чертковским, Шолоховским и Каменским районами области.

На данный момент информация о возможных пострадавших или разрушениях на земле отсутствует. Власти продолжают сбор и уточнение информации о последствиях атаки.
