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В Ростовской области у пенсионера нашли арсенал оружия и боеприпасов

В Ростовской области у пенсионера нашли арсенал оружия и боеприпасов
Фото: m.fishki.net

В Октябрьском районе Ростовской области задержали 68-летнего мужчину, который хранил оружие и боеприпасы у себя дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона 27 июля.

Как стало известно, при обыске полицейские нашли у хозяин 513 граммов сыпучего порошка, 21 взрывпакет и более 360 различных боеприпасов. После проверки выяснилось, что часть из них являются действующими.

По словам мужчины, оружие и взрывчатые предметы он нашёл и решил оставить себе.
- В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», - отметили в ведомстве.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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