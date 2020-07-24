В Ростовской области у пенсионера нашли арсенал оружия и боеприпасов

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В Октябрьском районе Ростовской области задержали 68-летнего мужчину, который хранил оружие и боеприпасы у себя дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона 27 июля.Как стало известно, при обыске полицейские нашли у хозяин 513 граммов сыпучего порошка, 21 взрывпакет и более 360 различных боеприпасов. После проверки выяснилось, что часть из них являются действующими.По словам мужчины, оружие и взрывчатые предметы он нашёл и решил оставить себе.В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.