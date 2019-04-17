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Знакомый украл у жителя Ростовской области оружие и спрятал его в мусорных баках и собачьей будке

Знакомый украл у жителя Ростовской области оружие и спрятал его в мусорных баках и собачьей будке
В Ростовской области раскрыли кражу оружия и боеприпасов.

Житель Веселовского района обнаружил пропажу сейфа с ружьями и патронами. Он обратился в полицию, рассказав, что накануне у него в гостях был знакомый. Полицейские установили и задержали 32-летнего подозреваемого.
- Оперативники выяснили, что злоумышленник, побывав дома у потерпевшего, запомнил, где находится металлический ящик. Ночью он повредил забор, спустился в баню, где был спрятан тайник, погрузил его в машину и увёз, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

Недалеко от посёлка мужчина вскрыл ящик и забрал два гладкоствольных ружья и 250 патронов к нему. Остальное содержимое сейфа он выбросил.

Украденное оружие подозреваемый спрятал в мусорных баках, а боеприпасы в собачьей будке.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям - «Кража» и «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Подозреваемый помещен под подписку о невыезде.

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