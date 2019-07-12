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Туристы из Ростова не могут вылететь из аэропорта в Сеуле

Туристы из Ростова не могут вылететь из аэропорта в Сеуле
Туристы из Ростова-на-Дону не могут вылететь из аэропорта в Сеуле. Жители донской столицы и других российских городов не получили визу, а теперь не могут вернуться домой. Информацию об этом передает издание «Московский комсомолец».

Сообщается, что люди по неизвестной пока причине не прошли собеседование в миграционной службе. Однако паспорта им не вернули.
Сейчас люди пребывают в зале аваиагавани без спальных удобств и питания. Одна из пассажирок рассказала, что некоторые находятся здесь не один день.

– Многие сидят три дня, некоторые – неделю! Приобрести билеты до России мы должны за свой счет. Но даже в этом случае не всех отпускают на родину, – рассказала пассажирка Екатерина.

По ее словам, в аэропорту люди из Ростова-на-Дону, Новосибирска, Челябинска, Орска. Никто из них не может связаться с посольством. Их также не поддержали авиакомпании.

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