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Из ростовского аэропорта Платов эвакуировали пассажиров

Из ростовского аэропорта Платов эвакуировали пассажиров
Ростовский аэропорт Платов эвакуировали. Утром 23 мая пассажиров, ожидавших свои рейсы, попросили покинуть здание. При этом никто из сотрудников аэроузла не назвал причину экстренной эвакуации.
- Я должна была в 11:50 вылететь в Москву, в Шереметьево. Туда же прилетает моя 12-летняя внучка из Новосибирска, и мне нужно её встретить, - рассказала одна из пассажирок, Валентина С. – Никто ничего не объясняет, сможем мы улететь сегодня или нет, если да, то когда. Я подошла к дежурному, объяснила ситуацию и попросила помочь. Но мне ответили: «Это ваши проблемы».

Из ростовского аэропорта Платов эвакуировали пассажиров

В пресс-службе Платова пояснили, что в аэропорт поступил звонок об угрозе.
- Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют здание на наличие опасных предметов, - сообщили в аэропорту. – Пока проверка не будет завершена, люди не вернутся в здание.

В настоящее время на месте находятся сотрудники всех оперативных ведомств – МЧС, полиция и медики.

На вылет задерживаются рейсы DP-853 в Тбилиси на 11:35 и SU-1163 в Москву на 11:50.

Из ростовского аэропорта Платов эвакуировали пассажиров

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  1. Гость ростовчанин

    Сегодня, 11:36

    Позорище, а не провоохранительные органы, каждую неделю звонки, уже давно бы вычислили техническими средствами, чай не в каменном, а в цифровом веке живем. Или может так слуги народа свое население запугивают?

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