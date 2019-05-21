Из ростовского аэропорта Платов эвакуировали пассажиров



Ростовский аэропорт Платов эвакуировали. Утром 23 мая пассажиров, ожидавших свои рейсы, попросили покинуть здание. При этом никто из сотрудников аэроузла не назвал причину экстренной эвакуации.

- Я должна была в 11:50 вылететь в Москву, в Шереметьево. Туда же прилетает моя 12-летняя внучка из Новосибирска, и мне нужно её встретить, - рассказала одна из пассажирок, Валентина С. – Никто ничего не объясняет, сможем мы улететь сегодня или нет, если да, то когда. Я подошла к дежурному, объяснила ситуацию и попросила помочь. Но мне ответили: «Это ваши проблемы».







В пресс-службе Платова пояснили, что в аэропорт поступил звонок об угрозе.

- Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют здание на наличие опасных предметов, - сообщили в аэропорту. – Пока проверка не будет завершена, люди не вернутся в здание.



В настоящее время на месте находятся сотрудники всех оперативных ведомств – МЧС, полиция и медики.



На вылет задерживаются рейсы DP-853 в Тбилиси на 11:35 и SU-1163 в Москву на 11:50.



