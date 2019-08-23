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Трое пострадали при столкновении трактора и ВАЗа в Ростовской области

Трое пострадали при столкновении трактора и ВАЗа в Ростовской области
На трассе в Ростовской области три человека получили травмы в результате ДТП. Около 13 часов 26 августа на автодороге Кашары — Морозовск столкнулись трактор «Кировец» и «ВАЗ-2111».

По предварительным данным отдела пропаганды УГИДД по Ростовской области, 55-летний водитель легковушки во время обгона врезался в трактор. В результате столкновения водитель «одиннадцатой» и два его пассажира получили незначительные травмы. Медики оказали им первую помощь на месте происшествия.

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