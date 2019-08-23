Трое пострадали при столкновении трактора и ВАЗа в Ростовской области



На трассе в Ростовской области три человека получили травмы в результате ДТП. Около 13 часов 26 августа на автодороге Кашары — Морозовск столкнулись трактор «Кировец» и «ВАЗ-2111».



По предварительным данным отдела пропаганды УГИДД по Ростовской области, 55-летний водитель легковушки во время обгона врезался в трактор. В результате столкновения водитель «одиннадцатой» и два его пассажира получили незначительные травмы. Медики оказали им первую помощь на месте происшествия.