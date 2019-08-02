Двое погибли, двое пострадали в столкновении БМВ и ВАЗа в Ростовской области



В результате ДТП в Ростовской области пострадали два человека, ещё двое погибли. Трагедия произошла 4 августа около 14:30 на автодороге Целина – Ольшанка.



По предварительным данным, 28-летний парень за рулём БМВ выехал на встречную полосу. Он врезался в ВАЗ-2106, за рулём которого сидел 54-летний мужчина.



В результате столкновения погибли водитель ВАЗа и его 49-летний пассажир.



- Также травмы получили водитель БМВ и его пассажир, - добавили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области. – С травмами их доставили в больницу.



Возраст второго пострадавшего пока неизвестен.