Трое детей пострадали в ДТП на трассе в Ростовской области

Фото: DonDay.ru.

В Ростовской области трое детей пострадали в аварии. ДТП случилось 28 апреля около 23:00 в Морозовском районе.В тот вечер 20-летняя девушка на «Рено Логане» двигалась по автодороге Морозовск — Вольно-Донская. Она на полном ходу врезалась в попутный «Богдан» под управлением 22-летнего парня.От удара машины отбросило в разные стороны. Пассажиры «Богдана» получили травмы. В больницу доставили двух мальчиков в возрасте 15 и 12 лет, а также 17-летнюю девушку.По информации УГИБДД по Ростовской области, водителей в списках раненых нет. Вероятно, они отделались испугом и синяками.