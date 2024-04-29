Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Трое детей пострадали в ДТП на трассе в Ростовской области

Трое детей пострадали в ДТП на трассе в Ростовской области
В Ростовской области трое детей пострадали в аварии. ДТП случилось 28 апреля около 23:00 в Морозовском районе.

В тот вечер 20-летняя девушка на «Рено Логане» двигалась по автодороге Морозовск — Вольно-Донская. Она на полном ходу врезалась в попутный «Богдан» под управлением 22-летнего парня.

От удара машины отбросило в разные стороны. Пассажиры «Богдана» получили травмы. В больницу доставили двух мальчиков в возрасте 15 и 12 лет, а также 17-летнюю девушку.

По информации УГИБДД по Ростовской области, водителей в списках раненых нет. Вероятно, они отделались испугом и синяками.
Фото: DonDay.ru.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.