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В Ростове на Малиновского два человека пострадали в ДТП с фурой

В Ростове на Малиновского два человека пострадали в ДТП с фурой
В Ростове два человека получили травмы в аварии с грузовиком. ДТП случилось в районе ТРЦ «Золотой Вавилон» 4 марта около 23:00.

В тот вечер 29-летний парень за рулем «Митсубиси Лансер» направлялся от улицы 339-й Стрелковой Дивизии к Еременко. В районе дома № 72/2 по Малиновского он не справился с управлением. Машина на полном ходу врезалась в «Мерседес Бенц» под управлением 52-летнего мужчины. Удар был настолько мощным, что многотоннажную фуру отбросило на столб.

— В результате аварии пострадали водитель «Митсубиси» и его 24-летний пассажир, — уточнили в УГИБДД по Ростовской области. — Пострадавших доставили в больницу.

Водитель грузовика в списках раненых не значится. Вероятно, мужчина отделался испугом и синяками.
Фото: Rostov.ru.
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