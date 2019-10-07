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Три продавщицы придорожного рынка пострадали в результате ДТП на трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский

Три продавщицы придорожного рынка пострадали в результате ДТП на трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский
Фото: Newsorel.ru
На трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский в результате аварии пострадали три продавщицы придорожного рынка. Авария произошла утром 8 октября.

По предварительным данным, 41-летний водитель «Тойоты Камри» двигался в направлении Ростова. Мужчина не справился с управлением и врезался в «Киа Рио». От удара «Тойоту» выбросило на обочину. Вдоль дороги располагались торговые ряды уличного рынка. Неуправляемая легковушка наскочила на прилавки.
- В результате происшествия пострадали три продавщицы, - рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области. – Кроме того, травмы получила 32-летняя женщина-пассажир «Тойоты».

Водители иномарок не пострадали. По факту ДТП начата проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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