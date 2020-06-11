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На Дону мужчина похитил со склада 22 тонны удобрений

В Ростовской области местный житель подозревается в краже 22 тонн удобрений. Об этом рассказали в пресс-службе донского управления МВД 16 июня.

В полицию обратился предприниматель из Багаевского района. Мужчина рассказал, что кто-то вскрыл замок его склада и похитил оттуда 22 тонны селитры. Общая сумма ущерба составила около 390 тысяч рублей. По подозрению в краже был задержан 40-летний мужчина.
- Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник взломал дверь склада и сменил замки. В течение двух дней он вывез на автомобиле 22 тонны вещества и продал, а вырученные деньги потратил по своему усмотрению, - рассказали в донском главке.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый помещён под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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