На трассе в Ростовской области перевернулась малолитражка: пострадал водитель



В Ростовской области в результате ДТП пострадал водитель малолитражки. Авария произошла на трассе Волгоград - Сальск вечером 8 августа.



По предварительным данным, мужчина, управлявший «Дэу Матиз», двигался в направлении Сальска. В какой-то момент водитель не справился с управлением, выскочил на встречную полосу, съехал в кювет и перевернулся.

- В аварии пострадал один человек – 44-летний водитель иномарки, - сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.



С различными травмами мужчину доставили в больницу.