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На трассе в Ростовской области перевернулась малолитражка: пострадал водитель

На трассе в Ростовской области перевернулась малолитражка: пострадал водитель
В Ростовской области в результате ДТП пострадал водитель малолитражки. Авария произошла на трассе Волгоград - Сальск вечером 8 августа.

По предварительным данным, мужчина, управлявший «Дэу Матиз», двигался в направлении Сальска. В какой-то момент водитель не справился с управлением, выскочил на встречную полосу, съехал в кювет и перевернулся.
- В аварии пострадал один человек – 44-летний водитель иномарки, - сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.

С различными травмами мужчину доставили в больницу.

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