Тюремный срок получил мужчина, ударивший друга ножом в Ростовской области



В Ростовской области суд признал вину мужчины, ударившего друга ножом. Происшествие случилось в одном из баров города Шахты.



Пострадавший выпивал в заведении вместе с приятелями. Затем они решили отправиться в бар «Леонардо». Там один из мужчин встретил своего друга и предложил ему присоединиться к веселью. Через какое-то время два товарища стали ругаться. Они вышли на улицу, где их конфликт перерос в драку. Один из них повалил другого на землю и стал душить. Их быстро разняли очевидцы. Поднявшись с земли, мужчина сказал своему обидчику, что скоро вернётся, и ушёл куда-то. Через какое-то время он снова зашёл в бар, тогда приятели решили продолжить выяснять отношения на улице. За стенами заведения обвиняемый незаметно вытащил нож и ударил им друга в правый бок.



Пострадавший вернулся в бар и там упал на пол. Друзья вызвали ему скорую помощь.



- Злоумышленник признан виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщили в Шахтинском городском суде Ростовской области.



Ему назначили наказание в виде одного года колонии общего режима.