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Тюремный срок получил мужчина, ударивший друга ножом в Ростовской области

Тюремный срок получил мужчина, ударивший друга ножом в Ростовской области
В Ростовской области суд признал вину мужчины, ударившего друга ножом. Происшествие случилось в одном из баров города Шахты.

Пострадавший выпивал в заведении вместе с приятелями. Затем они решили отправиться в бар «Леонардо». Там один из мужчин встретил своего друга и предложил ему присоединиться к веселью. Через какое-то время два товарища стали ругаться. Они вышли на улицу, где их конфликт перерос в драку. Один из них повалил другого на землю и стал душить. Их быстро разняли очевидцы. Поднявшись с земли, мужчина сказал своему обидчику, что скоро вернётся, и ушёл куда-то. Через какое-то время он снова зашёл в бар, тогда приятели решили продолжить выяснять отношения на улице. За стенами заведения обвиняемый незаметно вытащил нож и ударил им друга в правый бок.

Пострадавший вернулся в бар и там упал на пол. Друзья вызвали ему скорую помощь.

- Злоумышленник признан виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщили в Шахтинском городском суде Ростовской области.

Ему назначили наказание в виде одного года колонии общего режима.

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