Мужчину, ударившего приятеля ножом в грудь, осудили в Ростовской области



В Ростовской области тюремный срок получил мужчина, ударивший друга ножом. Красносулинский районный суд приговорил его к шести месяцам колонии общего режима.



Инцидент произошёл в городе Зверево на улице Чайковского. Мужчина пришёл в гости к другу и его жене 9 января 2019 года. Втроём они употребляли спиртные напитки. Когда приятели приняли достаточное количество алкоголя, то стали ссориться и оскорблять друг друга. Выйдя на лестничную площадку, они начали толкаться и драться. В какой-то момент один из них незаметно достал из кармана небольшой нож и ударил им второго в грудь. Пострадавший, почувствовав резкую боль, присел на корточки. Тогда мужчина нанёс ему еще несколько ударов в грудь и спину.



Услышав звуки потасовки, из квартиры вышла жена потерпевшего. Она оттащила нападавшего, после чего тот убежал. Увидев, что у супруга из раны на груди сочится кровь и выходит воздух, она вызвала скорую помощь. В больнице мужчине сделали операцию.



Когда он проходил лечение, обвиняемый навещал его. Товарищи помирились и стали дальше поддерживать близкие отношения.



Приговором Красносулинского районного суда фигуранту назначили полгода лишения свободы по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия. Он будет отбывать срок в колонии общего режима.