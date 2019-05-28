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Суд признал вину мужчины, спровоцировавшего в Ростовской области ДТП с пятью погибшими

Суд признал вину мужчины, спровоцировавшего в Ростовской области ДТП с пятью погибшими
В Ростовской области виновник ДТП с пятью погибшими получил 5 лет и 6 месяцев лишения свободы. Такую информацию сообщили 29 мая в прокуратуре.

Трагедия произошла 20 мая 2018 года. Установлено, что Владимир Ф. был пьян. Он сел за руль автомобиля «Тойота Хайлюкс» и поехал по трассе Ростов - Волгодонск. Он двигался с огромной скоростью и на 12-м километре автодороги выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с «ВАЗ-2101».

В результате аварии погибли пять человек, находившихся в отечественном автомобиле. Прибывшим на место медикам оставалось только констатировать их смерть.

- Фигурант признан виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть нескольких лиц», - сообщили в Аксайском районном суде. - Ему назначили наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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