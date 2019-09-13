В Ростовской области полтора года колонии получил мужчина, избивший двух знакомых



Мужчина, за один день избивший двух знакомых, отправился на полтора года в тюрьму в Ростовской области. Приговор Серику Б. огласили в Волгодонском районном суде.



Оба случая произошли 13 января 2019 года. Около часа ночи подсудимый вместе с двумя знакомыми стоял возле подъезда. В какой-то момент он решил напасть на одного из приятелей. Он подошёл к нему и несколько раз ударил его руками по голове. Мужчина упал на землю, и Серик продолжил избивать его ногой по голове. Затем он скрылся с места происшествия. В результате потерпевший получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб темени. Эти травмы классифицируются как лёгкий вред здоровью.



Буквально через 40 минут Серик, находясь на кухне, распивал спиртное с другим приятелем. Мужчины начали ругаться, и обвиняемый несколько раз ударил кулаками по лицу и голове товарища. Тот упал на пол, и нападавший продолжил избивать его руками и ногами по голове и телу. Вскоре пострадавший потерял сознание. У него диагностировали несколько переломов рёбер, перелом грудины и пневмоторакс. Такие травмы являются тяжким вредом здоровью.



В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».



Приговором Волгодонского районного суда Серику Б. назначили полтора года колонии общего режима.