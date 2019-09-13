Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области полтора года колонии получил мужчина, избивший двух знакомых

В Ростовской области полтора года колонии получил мужчина, избивший двух знакомых
Мужчина, за один день избивший двух знакомых, отправился на полтора года в тюрьму в Ростовской области. Приговор Серику Б. огласили в Волгодонском районном суде.

Оба случая произошли 13 января 2019 года. Около часа ночи подсудимый вместе с двумя знакомыми стоял возле подъезда. В какой-то момент он решил напасть на одного из приятелей. Он подошёл к нему и несколько раз ударил его руками по голове. Мужчина упал на землю, и Серик продолжил избивать его ногой по голове. Затем он скрылся с места происшествия. В результате потерпевший получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб темени. Эти травмы классифицируются как лёгкий вред здоровью.

Буквально через 40 минут Серик, находясь на кухне, распивал спиртное с другим приятелем. Мужчины начали ругаться, и обвиняемый несколько раз ударил кулаками по лицу и голове товарища. Тот упал на пол, и нападавший продолжил избивать его руками и ногами по голове и телу. Вскоре пострадавший потерял сознание. У него диагностировали несколько переломов рёбер, перелом грудины и пневмоторакс. Такие травмы являются тяжким вредом здоровью.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Приговором Волгодонского районного суда Серику Б. назначили полтора года колонии общего режима.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.