Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В центре Ростова на Семашко обвалилась стена: видео

В центре Ростова на Семашко обвалилась стена: видео
В центре Ростова обвалилась стена. ЧП случилось в переулке Семашко, 9А около 14 часов 12 февраля.

На фото видно, как укрепление под двухэтажном домом, который строили целый год, обрушилось на проезжую часть и тротуары. Грунт обвалился до самого здания. Вместе с землей на дороге оказались сваи и металлические конструкции. К счастью, под насыпью нет людей.

Судя по масштабам разрушений, автомобилисты не смогут проехать этот участок еще не один час. Водителям стоит заранее выбрать пути объезда.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.