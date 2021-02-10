В центре Ростова на Семашко обвалилась стена: видео

В центре Ростова обвалилась стена. ЧП случилось в переулке Семашко, 9А около 14 часов 12 февраля.На фото видно, как укрепление под двухэтажном домом, который строили целый год, обрушилось на проезжую часть и тротуары. Грунт обвалился до самого здания. Вместе с землей на дороге оказались сваи и металлические конструкции. К счастью, под насыпью нет людей.Судя по масштабам разрушений, автомобилисты не смогут проехать этот участок еще не один час. Водителям стоит заранее выбрать пути объезда.